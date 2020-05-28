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  3. 28 Mayıs 2020 15:26

İrem Derici ''10 milyon liram olsa müziği bırakırım'' dedi, para yağdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram'da katıldığı canlı yayında ''10 milyon liram olsa müziği bırakarım'' deyince banka hesabına para yağdı.

İrem Derici ''10 milyon liram olsa müziği bırakırım'' dedi, para yağdı
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Söylediği ve yaptığı her şeyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu sözleriyle olay yaratan Derici'ye kısa sürede para yağdı.

"IBAN VEREYİM, PARA YOLLASINLAR"
İrem Derici, önceki akşam Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine konuşan Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek hesap numarasını verdi.

PARA AKIŞINDAN TELEFONU KİLİTLENDİ
Derici, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" sözleriyle dile getirdi. Şarkıcı daha sonra şaka yaptığını belirterek, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.

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