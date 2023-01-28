İrem Derici: Ağladığıma bakmayın, bu yaz çok çapkınlık yaptım

İrem Derici Bursa konserinde özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Son olarak “Papatya” adlı yeni şarkısını yayınlayan İrem Derici Bursa'da sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu “Bursa Bülbülü” filmini seyirciyle buluşturan Ata Demirer’e atıfta bulundu.

İrem Derici bazı seyircilerin üzerinde kendi fotoğrafının olduğu maskeler taktıklarını görünce ise “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Behlül’ün meşhur bekarlığa veda sahnesini hatırlattı ve ardın “Seferberlik başarıyla yerine getirildi beton” yazısını okudu.

Geçen hafta verdiği röportajda sokakta kendisine “Beton Derici” diye bağırdıklarını anlatan şarkıcı bir pankartta yazan sloganı da okudu.

Son yıllarda hayatında kimsenin olmamasından dert yanan İrem Derici sahnede peş peşe itiraflarda da bulundu.

Ünlü şarkıcı geçen yaz kalbini acıtan bir aşk hikâyesi yaşadığını belirtti ve bu nedenle Köfn grubunun “Bi tek ben anlarım” şarkısını her söylediğinde duygulandığını açıkladı.

İrem Derici geçen yıla damgasını vuran Antidepresan şarkısını seslendirmeyi de ihmal etti.