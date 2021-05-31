İrem Derici aşk hayatını bu videoyla anlattı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, otoparkta valizin üstüne oturmaya çalışırken yeri boyladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, ''Aşk hayatım'' notunu düştü.

Tam kapanmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı İrem Derici, işlerinden dolayı İstanbul'a geri döndü. Otoparkta yaşadığı kaza sonrası gülme krizine giren Derici, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

YALNIZLIK CANINA TAK ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video yayınlayarak "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" diyerek sitem etmişti.

VALİZİN ÜSTÜNE OTURMAYA ÇALIŞINCA YERE DÜŞTÜ

Bununla da yetinmeyen Derici, bu sefer de otoparkta valizinin üstüne oturmaya çalıştı. Ancak dengeyi sağlayamayan şarkıcı, bir anda yere düşünce eğlenceli anlar yaşadı. O anları 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Aşk hayatım ektedir" dedi.