İrem Derici dudaklarını yaptırdı

Bu zamana kadar üç burun ameliyatı olan, göğüslerini ve dişlerini yaptıran İrem Derici, yeni bir estetikle gündeme geldi.

Açık sözlülüğüyle ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan güzel şarkıcı İrem Derici yaptığı estetikleri saklamıyor. Göğüslerine çok para harcadığını her fırsatta söyleyen Derici, en son bir takipçisinin "Memelerin çok güzel" cümlesine verdiği cevapla gündeme gelmişti. "Gözünüzün önünde büyüdüler" diyen Derici son olarak da dudaklarını yaptırdı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici yeni estetiğini, "Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı" diyerek duyurdu.