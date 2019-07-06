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  3. 06 Temmuz 2019 10:10

İrem Derici hayranına sosyal medyadan küfür etti

Özellikle sosyal medyada yaptığı çıkışlarıyla son dönemin çok konuşulan ismi İrem Derici, bir takipçisinin "Burnunuz estetik mi" sorusuna küfürle yanıt verdi.

İrem Derici hayranına sosyal medyadan küfür etti
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasından açık sözlülüğü ve esprili paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını.

ESTETİK Mİ SORUSUNA KÜFÜRLÜ CEVAP

Geçtiğimiz günlerde bir videoya yaptığı "Tezeğini yiyeyim" yorumuyla tepki çekmişti. İrem Derici, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına 3kes bıçak altına yattığı burnu için bir yorum geldi. Bir takipçisinin "Abla burnun estetik mi" sorusunu gören Derici, "Sentetik ..." cevabını verdi.

'AĞZINI DİKTİR ÇOK BÜYÜK' DİYORLAR"

Güzellik konusunda takıntılı olduğunu dile getiren Derici, geçirdiği operasyonlarla ilgili "Bu hızla Ajda Pekkan'ı geçeceğim. 3 burun, bir göğüs, sayısız botoks, diş… Ne yaptırayım başka? 'Ağzını diktir çok büyük' diyorlar" paylaşımını yapmıştı.

 

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