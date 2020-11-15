İrem Derici koronavirüse yakalandı

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Şarkıcı İrem Derici, korona şoku yaşıyor... Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Covid 19 testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin koronavirüsü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği konuşuluyor.
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