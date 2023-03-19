İrem Derici, sevgilisi ile eğlenceli anlarını paylaştı

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik yaşayan İrem Derici, sevgilisi ile mutlu anlarını paylaştı.

Şarkıcı İrem Derici, bir süredir Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor. Uzun yıllardır hareketli olan aşk hayatında mutluluğu yakalayan Derici, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Kendine has tarzıyla ön plana çıkan şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonları ve doğallığıyla zaman zaman eleştirilerin odağında oluyor. Aşka geldi

Son yıllarda da cesur sahne kıyafetleriyle ön plana çıkıyor. Yaptığı paylaşımlarda iddialı pozlarına yer ver Derici, büyük beğeni topluyor. Şimdilerde aradığı aşkı bulan genç şarkıcı, sık sık birlikte vakit geçirdiği sevgilisi Işıktutan ile her anını paylaşıyor. 'Mutluluk bedava'

Bir süre önce yurt dışında tatile giden çiçeği burnunda çift, buradaki aşk dolu paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Son olarak yaptığı videolu paylaşımda, sevgilisi ile eğlenceli anlar geçiren İrem Derici, "Mutluluk bedava" notunu ekledi. Video, kısa sürede büyük beğeni toplarken hayranları ve sanatçı arkadaşlarından da yorumlar art arda geldi. Bu gönderiyi Instagram'da gör İrem Derici (@iremderici)'in paylaştığı bir gönderi