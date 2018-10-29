Piyasalarda bayram havası ! Dolar ne kadar ?
Piyasalarda bayram havası ! Dolar ne kadar ?
Çay sigara tiryakilerini bekleyen tehlike
Çay sigara tiryakilerini bekleyen tehlike
MHP'li vekil EYT teklifini neden reddettiklerini açıkladı
MHP'li vekil EYT teklifini neden reddettiklerini açıkladı
Yeni Havalimanı'nın tabelasına ne yazıldı ? İşte son fotoğraflar
Yeni Havalimanı'nın tabelasına ne yazıldı ? İşte son fotoğraflar
29 Ekim'de af yasası müjdesi geldi
29 Ekim'de af yasası müjdesi geldi
Yerli sürücüsüz elektrikli ''toplu taşıma'' aracı gün yüzüne çıktı
Yerli sürücüsüz elektrikli ''toplu taşıma'' aracı gün yüzüne çıktı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı ağlattı
Ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı ağlattı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 29 Ekim 2018 11:42

İrem Derici yeni sevgilisi ile ilk kez yakalandı

Şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Genco Ecer ile İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülendi.

İrem Derici yeni sevgilisi ile ilk kez yakalandı
A+ A-

İrem Derici ve yeni sevgilisi Genco Ecer, önceki akşam ilk kez el ele Akaretler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

İrem Derici ve Genco Ecer’in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İlişkilerinin ortak arkadaşların vesilesi ile başladığını söyleyen ünlü çift, kameralar karşısında utandı.

"KONUŞTUKÇA HOŞLANDIM"

Genco Ecer, İrem Derici hakkında “İrem’e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem’i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım.” dedi.

İlişkilerinin daha yeni olduğunu ifade eden İrem Derici, “Evlilik ve nişan soruları klişe, hayırlısı bakalım.” dedi. 

Genco Ecer , İrem Derici
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM