İrem Derici'den ''Bakire misin ?'' sorusuna yanıt !

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Derici, 'Bakire misin?' sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

Açık sözlülüğüyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi.

Özel hayatı ve yaşantısı hakkında her türlü konuya açık yüreklilikle cevap veren İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna ise "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" şeklinde yanıt verdi.

Bu konu hakkında gelen "Sanki sizde kızlara ilgi duyuyor algısı var biraz gibi ama" sorusuna da cevap veren Derici, "Ay aman kime ne duyduğum ne fark eder? Küpeştelere ilgi duyuyorum ben. Küpeşteseksüelim. Oldu mu aşkım" tepkisini verdi.