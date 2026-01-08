İrem Derici'den ''uyuşturucu testi'' isyanı! Yine ağzını bozdu

Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan İrem Derici, testi negatif çıkan isimlere yönelik yapılan yorumları görünce isyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında kan ve saç örneklerinde yapılan testleri negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, testi negatif çıkan isimlere ''Temiz kalabilmiş'' diyerek övgüde bulunanlara tepki gösterdi.

Derici, "Uzun süredir süren bir operasyonun intro’sunda vardım biliyorsunuz.Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak da bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü ZATEN olması gereken bu ya… 'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' ??? WTF, ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahat g.tüne batmasın lütfen, elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.