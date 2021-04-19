İbo Show'a konuk olan İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının pembe kıyafetine toplamda 1760 TL ödediği öğrenildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a konuk olan İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını vermişti.

TAKIMIN FİYATI 1760 TL

"Seneye de giyerim demiş" şeklindeki esprilere konu olan büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.