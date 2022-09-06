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  3. İrem Derici'nin göğüs silikonlarıyla yaptığı ekonomi yorumu sosyal medyayı salladı

İrem Derici'nin göğüs silikonlarıyla yaptığı ekonomi yorumu sosyal medyayı salladı

Şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir TV programında ‘En sevdiğin yerin’ neresi sorusuna ‘memelerim’ diyerek cevap verdi. Derici “Dört bin euroya yaptırdım. Satsam hepimizi köşeyi döneriz” dedi.

İrem Derici, Fox TV’de yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece isimli prıograma konuk oldu. Yaptığı samimi açıklamalarla bilinen Derici,  ‘İlgi manyağı’ olduğunu söyledi. İbrahim Selim,  Derici’ye Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?” sorusunu yöneltti. 

Derici, soruya şöyle yanıt verdi:

“Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem euro-dolar böyle değildi.  Dört bin euroya yaptırdım ben bunları, satsam hepimiz köşeyi döneriz ve güzel yapıldı.  Yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor”

Etiketler euro döviz dolar irem derici göğüs silikonu silikonlar
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