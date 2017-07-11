İrem Derici'nin ''Tektaş''ı çalıntı çıktı

İrem Derici, yaz başında çıkardığı ‘Tektaş’ şarkısıyla listelerde hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak Derici’nin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan eserinin sözleri bir sakız markasının paketlerine yazdırdığı maniden oluştuğu ortaya çıktı! Şarkının girişinde yer alan "Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük" sözleri ünlü bir sakız markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor.





Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan sözlerin bir mani olarak yıllar öncesinden kullanılmış olmasına karşın İrem Derici’nin nasıl bir yorumda bulunacağı merak konusu oldu.

"TEKTAŞIMI SATTIM 'TEKTAŞ' ALDIM"

İrem Derici geçen aylarda başından geçen hikayeyi anlatarak şöyle konuşmuştu; "Beş yıl önce kendime bir tektaş almıştım. Birkaç arkadaşım benimle dalga geçince bütün hevesim kaçtı ve yüzüğü sakladım. Geçenlerde bir arkadaş bana yeni bir parça ile geldi. Adını sorduğumda 'Tektaş' dedi. Aklıma sakladığım yüzük geldi. Yüzüğü buldum, gidip sattım ve o parayla şarkıyı satın aldım. İlginç değil mi? Tek taşı sattım, 'Tektaş'ı aldım."

İrem Derici'nin Tektaş şarkısının sözleri şöyle:

Yıldızlar yanında sönük

Aşkı kalbi kadar büyük

Bir gün kapımı çalacak biliyorum

Elinde tek taş bir yüzük

İş işten geçmeden olsa

Bir günüm yanımda uyansa

Yüreğimden Yüreğine yollar var ya

Hepsi tebessüm sana

Sadece sen ol yanımda

Beklemem artık gel beni sen sev

Böyle olsun kime ne zarar

Ey canımın sahibi yar,

Seviyorum ne önemi var