İrem Derici'nin ''Tektaş''ı çalıntı çıktı

İrem Derici, yaz başında çıkardığı ‘Tektaş’ şarkısıyla listelerde hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak Derici’nin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan eserinin sözleri bir sakız markasının paketlerine yazdırdığı maniden oluştuğu ortaya çıktı! Şarkının girişinde yer alan "Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük" sözleri ünlü bir sakız markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor.
Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan sözlerin bir mani olarak yıllar öncesinden kullanılmış olmasına karşın İrem Derici’nin nasıl bir yorumda bulunacağı merak konusu oldu.
"TEKTAŞIMI SATTIM 'TEKTAŞ' ALDIM"
İrem Derici geçen aylarda başından geçen hikayeyi anlatarak şöyle konuşmuştu; "Beş yıl önce kendime bir tektaş almıştım. Birkaç arkadaşım benimle dalga geçince bütün hevesim kaçtı ve yüzüğü sakladım. Geçenlerde bir arkadaş bana yeni bir parça ile geldi. Adını sorduğumda 'Tektaş' dedi. Aklıma sakladığım yüzük geldi. Yüzüğü buldum, gidip sattım ve o parayla şarkıyı satın aldım. İlginç değil mi? Tek taşı sattım, 'Tektaş'ı aldım."
İrem Derici'nin Tektaş şarkısının sözleri şöyle:
Yıldızlar yanında sönük
Aşkı kalbi kadar büyük
Bir gün kapımı çalacak biliyorum
Elinde tek taş bir yüzük
İş işten geçmeden olsa
Bir günüm yanımda uyansa
Yüreğimden Yüreğine yollar var ya
Hepsi tebessüm sana
Sadece sen ol yanımda
Beklemem artık gel beni sen sev
Böyle olsun kime ne zarar
Ey canımın sahibi yar,
Seviyorum ne önemi var