  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İrem Helvacıoğlu ve Fırat Çelik sarmaş dolaş

İrem Helvacıoğlu ve Fırat Çelik sarmaş dolaş

İrem Helvacıoğlu ve Fırat Çelik sarmaş dolaş

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp’ten ayrılan İrem Helvacıoğlu son dönemde danslarıyla dikkat çeken Fırat Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp’ten ayrılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Güzel oyuncunun bir süredir Fransa’dan Türkiye’ye dönen Fırat Çelik’te birlikte olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; ikili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan’da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp’ten ayrılan oyuncu, “Tam bir Sherlock Holmes’üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram’dan bulurum. Sonra da ona ‘Neden onlar orada?’ diye sorarım” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler İrem Helvacıoğlu "AŞK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Salgında talep patladı... Türkiye'nin ''siyah altını'' 1.000 TL'den alıcı buluyor!
İşte Oğuzhan Asiltürk'ün ölüm nedeni... Bakan Koca açıkladı
Kaplan kafesine düşen talihsiz adamın feci sonu kamerada
İşte Erdoğan'ın ''Beni rahatsız ediyor'' dediği McGurk hakkında her şey
Ölüm anında neler oluyor? Deney için kadının beynini parçaladı
Öğretmenliği bırakan güzel yogacı, erkeklere cinsel tatmin yollarını öğretiyor
Yunanistan'dan Türk yelkenlisine taciz
Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar denize ulaştı
Cani anne ''cennete göndermek istedim'' deyip çocuklarına kurşun yağdırdı
AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu