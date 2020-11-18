İrem Sak kasksız yakalandı: Ağabeyim görmesin!

İstanbul trafiğinden bunalan oyuncu İrem Sak, bir süredir scooter kullanıyor. Şimdilerde Çukur dizisinde rol alan sevilen oyuncu, scooter'ı ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

"AĞABEYİM GÖRMESİN"

Bir güzellik merkezine giderken objektiflere takılan oyuncu "Bugün güzellik ve bakım günüm. Arkadaşlar kusura bakmayın içerden bekliyorlar hemen içeri girmem lazım" ifadelerini kullandı. Bir röportajında "Abime söz verdim kasksız trafiğe çıkmayacağım" diyen Sak, kasksız görüntülenmesinin ardından gülerek "Evet bu kez takamadım, ağabeyim bu kez görmesin" dedi.