İrem Sak sorusu Erkan Petekkaya'yı kızdırdı

Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik’in başrolünü paylaştığı, ‘Kapan’ filminin basın toplantısı önceki gün Ciner Stüdyoları’nda gerçekleşti.

'BU KISIMLARI ÇIKARTIN!'



Röportaj sırasında Erkan Petekkaya’ya, geçen ay İrem Sak’ın katıldığı bir programda, “Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek’le mi evlenirsin, Erkan Petekkaya’la mı?” sorusuna, “Erkan’la asla evlenmem” sözleri hatırlatılınca ortam gerildi. Oyuncu, “Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin” diyerek gazetecilere çıkıştı.