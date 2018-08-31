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  3. 31 Ağustos 2018 13:18

İrem Sak sorusu Erkan Petekkaya'yı kızdırdı

Erkan Petekkaya, ‘Kapan’ filminin basın toplantısında İrem Sak’ın, ‘Onunla asla evlenmem’ sözleri hatırlatılınca küplere bindi. Oyuncu, “Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim” diyerek tepki gösterdi.

İrem Sak sorusu Erkan Petekkaya'yı kızdırdı
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Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik’in başrolünü paylaştığı, ‘Kapan’ filminin basın toplantısı önceki gün Ciner Stüdyoları’nda gerçekleşti.

'BU KISIMLARI ÇIKARTIN!'

Röportaj sırasında Erkan Petekkaya’ya, geçen ay İrem Sak’ın katıldığı bir programda, “Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek’le mi evlenirsin, Erkan Petekkaya’la mı?” sorusuna, “Erkan’la asla evlenmem” sözleri hatırlatılınca ortam gerildi. Oyuncu, “Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin” diyerek gazetecilere çıkıştı.

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