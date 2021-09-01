İrem Sak yattan paylaştı: Reynmen nerede kaldın?

Bodrum'da tatil yapan İrem Sak, yatın üstünde verdiği tatil pozu ile sosyal medyada gündem oldu.

Herkes yaza veda ederken İrem Sak soluğu Bodrum'da almış ve bikinili pozuyla dikkat çekmişti.

Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinisiyle sere serpe yatarken selfie çektiği anları paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmemişti. Ünlü oyuncu şimdi de yatın tepesinde poz verdi.





İrem Sak paylaşımına "Beni buraya getiren bir hikâye var. Anlatabilir miyim? Anlatıyorum. Bu bir hikâye. ya- şöyle- ge- yaşanmış bi hikâye" notunu düştü. İrem Sak'ın bu paylaşımına yorum yağdı

Çoğu takipçisi "Reynmen nerede kaldın?" yorumunda bulundu.

Baz takipçiler ise İrem Sak'a "Yaz bitmemiştir" yorumunu yazdı.