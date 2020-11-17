SON DAKİKA
İŞTE YENİ BAKAN ELVAN'IN İLK BÜYÜME TAHMİNİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 17 Kasım 2020 11:35

Irmak Ünal: ''Koronavirüsü telefondan kaptım''

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan Irmak Ünal taburcu oldu. Ünal virüsü cep telefonunu kullanan bir arkadaşından kaptığını açıkladı.

Irmak Ünal: ''Koronavirüsü telefondan kaptım''
A+ A-

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan Irmak Ünal taburcu oldu.

Sosyal medyada takipçilerini uyaran Irmak Ünal, tedavi süreci neler yaşadığını, virüsü nasıl kaptığını anlattı.

Irmak Ünal, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” diye konuştu.

Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” dedi. 
 

cep telefonu , virüs , tedbir , salgın , maske , normalleşme , ölümcül virüs , pandemi , corona , koronavirüs , coronavirüs , kovid , korona , covid , kovid-19 , covid-19 , sosyal mesafe , ırmal ünal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM