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Iron Maiden geri dönüyor

Iron Maiden geri dönüyor

Heavy metal dünyasının önde gelen gruplarından Iron Maiden, altı yıl aradan sonra yeni albümlerinin ismini ve çıkış tarihini duyurdu.

İngiliz grup Iron Maiden, “Senjutsu” ismini taşıyan 17. stüdyo albümlerini 3 Eylül’de yayınlayacak. “Senjutsu” kelimesi, “taktik ve strateji” anlamına geliyor.

Grup, kısa süre önce albümden çıkan ilk single “Writing On The Wall” isimli parçanın videosunu paylaşmıştı.

 Grubun vokalisti Bruce Dickinson yaptığı açıklamada, 10 parçanın yer aldığı albümüm 2019’da Paris’te kaydedildiğini belirtirken, pandeminin süreci uzattığını söyledi. Albümde grubun tarzı dışında parçalarında olduğuna işaret eden Dickinson, grubun hayranlarının parçaları beğeneceğini umduğunu ifade etti.

Albümün prodüktörleri ise Kevin Shirley ile grubun kurucusu Steve Harris. Çalışma, Shirley’in prodüktörlüğünü yaptığı altıncı Iron Maiden albümü.

Iron Maiden, en son 2015’te “Book of Souls” albümünü çıkarmıştı. (Ajans Bizim)

 

Etiketler Iron Maiden Senjutsu yeni albüm albüm yeni şarkı
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