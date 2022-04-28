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Ishal ediyoruz diyorlardı... Assos cenneti bakın ne halde!

Ishal ediyoruz diyorlardı... Assos cenneti bakın ne halde!

Kaya ıslahı çalışması adı altında Assos Antik Kenti'ndeki çalışmaların ardından çıkan manzaraya Şahan Gökbakar da tepki gösterdi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Kenti'nde, 'kaya ıslahı çalışmaları' adı altında bölgeye iş makineleri ile girilmesi ve neredeyse bütün alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Gökbakar, Twitter hesabından "Assos'un haline bak. Yol çalışması diye yapılan şu iş olacak iş mi?? Yazık, ne oldu şimdi bütün o tarihi yerleri kazıyıp bu hale getirince? Antik liman yahu burası!" dedi. 

şahan gökbakar'dan assos isyanı

 

Etiketler assos antik liman şahan gökbakar tepki
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