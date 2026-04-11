  3. Ege'de Atatürk sayesinde yüzmeyi öğrenenler, ünlü şarkıcıyı ''İzmir Marşı'' yüzünden deport etti!

Işın Karaca, Yunanistan'dan deport edildi! Gerekçesi ise İzmir Marşı!

Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle gittiği Atina’da şok bir kararla karşılaştı. Giriş kapısından geri çevrilen ve "deport" edilen Karaca, engellenme sebebinin geçmişte seslendirdiği "İzmir Marşı" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadeleri olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, tatil için gittiği komşu ülkede hayatının şokunu yaşadı. Ailesiyle birlikte Atina Havalimanı’na iniş yapan Karaca, pasaport kontrolü sırasında yetkililer tarafından durdurularak Yunanistan’a girişine izin verilmedi. Sosyal medya hesabından elindeki belgeleri göstererek açıklama yapan sanatçı, "deport" edildiğini duyurdu.

Sebep: Gümülcine Konseri ve İzmir Marşı
Işın Karaca, Atina’dan yaptığı paylaşımda reddedilme gerekçesinin tamamen siyasi ve "milli" bir mesele olarak görüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı, 2024 yılında Gümülcine’de verdiği bir konserde seslendirdiği eserlerin önüne engel olarak çıkarıldığını ifade etti:

"Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz? Atina’ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ marşını seslendirdiğim için. Milli bir meseleymiş benimkisi."

Karaca, aynı uçakla seyahat ettiği eşi ve kızının ülkeye girişine izin verildiğini ancak kendisinin dışarıda bırakıldığını vurgulayarak yaşadığı muameleye isyan etti:

"Kızım ve eşim girebildi, onların girişi sağlandı. Ama ben deport edildim. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Saatlerdir buradayız, bir bardak su veren yok. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış."

Havalimanında bekletildiği süre boyunca uçak bileti bulmakta zorlanan Işın Karaca, çektiği videoda sesinin titremesine hakim olamadı. İlgili havayolu firmasına seslenen sanatçı, en kısa sürede Türkiye’ye dönmek istediğini belirterek yaşadığı mağduriyetin bir an önce son bulmasını bekliyor.

Yunan makamlarının sanatçılara yönelik bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

