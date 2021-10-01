İşler Güçler dizisinin yıldızı trafik kazası geçirdi
İşler Güçler dizisi ile başarısına başarı katan ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz, Samsun'da trafik kazası geçirdi.
Trafik kazası geçiren İşler Güçler dizisi oyuncusu Sadi Celil Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Oyuncu Sadi Celil Cengiz, ailesi ile birlikte olduğu araçla Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde kaza geçirdi.
Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, ünlü oyuncu ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.
Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.
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