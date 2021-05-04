İsmail Balaban'ın nişanlısından yeni hamle

Survivor'da yarışan İsmail Balaban'ın annesinin ''Tam bir yılan'' dediği nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni bir hamle geldi.

Survivor'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde ilginç bir olay yaşanmıştı. İletişim ödülünü kazanarak annesiyle konuşmak isteyen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında duyduklarıyla büyük bir yıkım yaşamıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlunun nişanlısı Gamze Atakan için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle gündem olmuştu.

GAMZE, İSMAİL'LE KONUŞTUKTAN SONRA GERİ ADIM ATTI

Balaban'ın iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini geri çevirince, Gamze Atakan nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldırmış, sayfasındaki kareleri de silmişti. Önceki gün Survivor'da mücadele eden nişanlısıyla konuşan Gamze Atakan, yeniden profil fotoğrafını Balaban'la olan karesini yaptı.

Kayınvalidesinin anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Gamze Atakan, İsmail Balaban'a konuşmasında "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" diyerek, gözyaşlarına hakim olmamıştı.