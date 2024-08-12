  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İsmail Hacıoğlu'nun boşandıüı eski eşinden paylaşım.

İsmail Hacıoğlu'nun boşandıüı eski eşinden paylaşım.

İsmail Hacıoğlu'nun boşandıüı eski eşinden paylaşım.
Güncelleme:

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında anlaşmalı boşandığı eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. Daha sonra tekrar ayrılan ikiliden yeni bir haber geldi.

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayarak büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu. İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

 Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu eski eşinde bulmuştu.

Bir süredir yalnız olan ünlü isim, eski eşiyle barışmıştı. Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca gündem olmuştu.

Ancak ocak ayında başlayan bu ilişki yine bitti. Ayrılık kararı alan Duygu Kumarki "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" dedi.

Etiketler İsmail Hacıoğlu eski eşi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu
İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu