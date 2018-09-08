İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit kızdı !

Yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.



Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününe katılan Burak Özçivit, yeni saçlarının İsmail YK'ya benzetilmesine sinirlenince olay yerinden uzaklaşmıştı. Uzun saçlı yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

Önümüzdeki dönemde Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi rolünü canladıracak olan Burak Özçivit'in yeni paylaşımı ise saatler içinde 600 bine yakın beğeni aldı.

İSMAİL YK'YA BENZETİLEN BURAK ÖZÇİVİT KIZDI

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine eşi Fahriye Evcen'le katılan Burak Özçivit, yeni imajının şarkıcı İsmail YK'ya benzetildiğini duyunca sinirlenerek soruları yanıtsız bıraktı.