Kardeşlerim Dizisindeki Sefa Kimdir, kardeşlerim dizisinde sefa karakterini canlandıran İsmet Adıyaman kimdir, Nereli? Kaç yaşında ?

Son dönemlerin reyting rekoru kıran Serkan Birinci'nin yönetmenliğini yaptığı kardeşlerim dizisin de Sefa rolünü canlandıran İsmet Adıyaman, 18 Şubat 1993 yılında Konya'da doğmuş ve Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olmuştur.

Adıyaman, aldığı birçok Temel Oyunculuk ve Kamera önü oyunculuk eğitimleri dışında BKM Mutfak'da oyunculuk ve doğaçlama eğitimleri almıştır.

Oynadığı diziler arasında Esaret, Duy Beni, Toprak ile Fidan ve Canım Annem gibi yapımlar yer almaktadır.