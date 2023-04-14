  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İsmet Adıyaman kimdir, Nereli? Kaç yaşında?

İsmet Adıyaman kimdir, Nereli? Kaç yaşında?

İsmet Adıyaman kimdir, Nereli? Kaç yaşında?
Güncelleme:

Kardeşlerim Dizisindeki Sefa Kimdir, kardeşlerim dizisinde sefa karakterini canlandıran İsmet Adıyaman kimdir, Nereli? Kaç yaşında ?

Son dönemlerin reyting rekoru kıran Serkan Birinci'nin yönetmenliğini yaptığı kardeşlerim dizisin de  Sefa rolünü canlandıran İsmet Adıyaman, 18 Şubat 1993 yılında Konya'da doğmuş ve Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olmuştur.

Adıyaman, aldığı birçok Temel Oyunculuk ve Kamera önü oyunculuk eğitimleri dışında BKM Mutfak'da  oyunculuk ve doğaçlama eğitimleri almıştır. 

Oynadığı diziler arasında  Esaret, Duy Beni, Toprak ile Fidan ve Canım Annem gibi yapımlar yer almaktadır.

Etiketler İsmet Adıyaman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''Hemen bugün kaydınızı yaptırın''
Restorasyonu olay olan Kız Kulesi'nin son hali sonunda ortaya çıktı
Yılmaz Vural'dan futbola bomba gibi düşen cinsel ilişki açıklaması
Kocaeli'de tehlikeli gerginlik! Çevik kuvvet ekipleri nöbette
Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım
Kuşadası sahilinde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu
Boğa filmine Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahnesi damga vurdu!
Bakan Bozdağ aday tanıtım toplantısında boş sandalyelere konuştu
Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor
Atatürk’ün Cadillac’ı Anıtkabir’de