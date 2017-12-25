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  3. 25 Aralık 2017 18:10

İsrail'e bir tepki de ünlü şarkıcıdan

Yeni Zelandalı müzisyen Lorde gelecek yıl yapacağı İsrail konserini iptal ettiğini duyurdu.

İsrail'e bir tepki de ünlü şarkıcıdan
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Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, önümüzdeki yıl Haziran'da Tel Aviv'de vereceği konseri İsrail'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan olaylara özellikle 'Royals' şarkısıyla dünya çapında büyük bir kitle edinen Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde tepki gösterdi.

İsrailli asker ve polislerin Filistinliler üzerindeki sert tutumu üzerine Filistin yanlısı gruplar ünlü şarkıcıya İsrail'deki konserini iptal etme çağrısı yapmıştı.

Lorde iptal kararını açıkladığı bildiride 'şu anda doğru karar' ifadesini kullandı.

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