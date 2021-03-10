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İşsiz kalan bir müzisyen daha intihar etti!

İşsiz kalan bir müzisyen daha intihar etti!

Adana'da uzun süredir işsiz olan müzisyen Ağahan Yerdelen ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi.

İktidarın görmezden geldiği müzisyenler pandemi döneminde ağırlaşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son veriyor. Son olarak dana'da koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir işsiz olan 41 yaşındaki müzisyen Ağahan Yerdelen yaşamına son verdi.

 Pandemi nedeniyle düğün, konser gibi etkinlikler yapmaları yasaklanan müzisyenler işsizlik ile boğuşuyor. Pandeminin başından beri birçok müzisyen işsiz kaldığı ve geçinemediği için intihar etti. Dün Osmaniye'de inrihar eden Yusuf Karayiğit'in ardından bugün Adana'da 41 yaşındaki Ağahan Yerdelen hayatına son verdi.

SON 3 AYDA 5 MÜZİSYEN YAŞAMINA SON VERDİ

Türkiye'de pandemi kaynaklı ilk ölümün üzerinden bu yana bir yıl geçti. Bu sürede hemen hiç iş yapamayan ve çok kısıtlı ya da hiç destek alamayan müzik sektörü emekçileri için koşullar giderek ağırlaştı. Son üç ayda ise 5 müzisyen (Erdem Topuz, Duran Ay, Mehmet Mert El, Yusuf Karayiğit, Ağahan Yerdelen) ekonomik sıkıntı gerekçesiyle girdikleri bunalım sonucu yaşamlarına son verdi.

Birgün

Etiketler intihar pandemi müzisyen işsiz ekonomi salgın koronavirüs Ağahan Yardelen
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