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  3. 22 Aralık 2018 10:04

İstanbul'da mahsur kalan dansçılara o sahip çıktı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak bir yerleri de olmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na sığınmak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılarla ilgili harekete geçti.

İstanbul'da mahsur kalan dansçılara o sahip çıktı
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12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçıları bu akşam ziyaret eden Haluk Levent, uçak biletlerinin ayarlandığını ve 2 güne Kolombiya'ya uçacakları müjdesini kendilerine iletti. Ünlü sanatçı, dansçılarla çekildiği bir fotoğrafı da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bazı işadamı dostlarının yardımları ve THY’nin de bilet fiyatlarında indirim olarak elinden geleni yaptığını aktaran Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. Ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP’larına da teşekkürler.”

 

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