''İstanbul'un yarısıyla yatmış'' demişti.. Hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi.

İkili arasındaki yargı süreci devam ederken, Balcı'dan skandal bir paylaşım geldi.

'İSTANBUL'UN YARISIYLA YATMIŞ'

Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden şikayetçi oldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İfadesi alınan Ender Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sibel Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı. Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ender Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.