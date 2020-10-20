İşte 2020'de Netflix'in en çok izlenen dizisi

Sarah Paulson’ın başrolünde olduğu Netflix dizisi Ratched, dijital platformda 2020 yılının en çok izlenen dizisi oldu.

18 Eylül'de izleyici karşısına çıkan Ratched 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendi.

Netflix, Ratched'in 48 milyon abone tarafından izlenmesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ryan Murphy ve Ian Brennan imzalı Ratched, akıl hastanesi hemşiresi Mildred Ratched'ın hikâyesini anlatan bir drama dizisi.

Ratched, Evan Romansky tarafından, Guguk Kuşu'ndaki efsanevi ve unutulmaz Hemşire Ratched karakterinden ilham alınarak yaratıldı.

Dizide Mildred Ratched'ı Sarah Paulson canlandırırken, Gwendolyn Briggs rolünde Cynthia Nixon, Hemşire Betsy Bucket rolünde Judy Davis, Lenore Osgood rolünde Sharon Stone, Dr. Richard Hanover rolünde Jon Jon Briones yer alıyor.

Ayrıca Edmund Tolleson'ı Finn Wittrock, Huck karakterini Charlie Carver, Dolly'yi Alice Englert, Louise'i Amanda Plummer, Charles Wainwright'ı Corey Stoll,Charlotte'ı Sophie Okonedo ve Vali George Wilburn'ü Vincent D’Onofrio canlandırıyor.

Dizinin baş yapımcılığını Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas ve Tim Minear üstleniyor.

