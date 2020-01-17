İşte Acarkent'ten kovulan Kerimcan Durmaz'ın yeni evi

Kerimcan Durmaz'ın, uçak tuvaletinde yaptığı skandal paylaşımın ardından Acarkent sitesi sakinleri tarafından istenmediği haberleri ile gündeme gelmişti. Bir süre New York'ta kalan Kerimcan Durmaz, 25 bin TL kira ödediği villasından ayrıldı.

18 bin TL ödeyecek

Demet Akalın ile komşu olan ve müstehcen paylaşımından sonra ünlü şarkıcıyla da arası bozulan 25 yalındaki sosyal medya fenomeninin yeni adresi Trump Towers oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; Kerimcan Durmaz, rezidansın 26'ncı katında bulunan 2+1 evi için aylık 18 bin TL kira ödeyecek.

"İki arkadaşıma gönderdim sanıyordum"

Davaya konu olan görüntülerin kendine ait olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" demişti.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın, 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.



