İşte açıklamaları yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya yenilen Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Herkes cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu şaşırtan bir açıklama daha yaptı.

Barbaros Yoloğlu sevgilisi de bu açıklamadan sonra merak konusu oldu.

Şule İdil Aydın da sevgilisi Barbaros Yoloğlu'nun sözlerine benzer sözleri paylaştı.

BARBAROS YOLOĞLU SEVGİLİSİNE KALP KOYDU

Barbaros Yoloğlu ve sevgilisi kafaları karıştırırken ünlü yarışmacıdan yeni bir açıklama daha geldi. Barbaros Yoloğlu cinsel tercihiyle ilgili gelen yorumlara yanıt olarak şunları söyledi:

"Bugün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne bir renge sığdırmak gibi.

Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan... Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin."





