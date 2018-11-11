İşte Ahmet ve Sıla'yı barıştıran şarkı

Ahmet Kural ile Sıla’yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren “romantik şarkı”nın “Boş Ev” olduğu ortaya çıktı.
Ahmet Kural ile Sıla kavgasında yeni bir bilgi ortaya çıktı! Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı.
Sıla’nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi.
Kural, ifadesinde şöyle dedi: “Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, ‘Sana şarkı yaptım’ dedi. Telefo-numa da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm."
Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla’ya ait olan şarkının “Boş Ev” olduğu ortaya çıktı,
İŞTE BOŞ EV'İN SÖZLERİ:
Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli
Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün