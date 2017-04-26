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  1. 26 Nisan 2017 10:24

İşte Ata Demirer'in kalbini çalan güzel

Son olarak Olanlar Oldu adlı filmiyle seyircisinin karşısına çıkan Ata Demirer, yeni bir aşka yelken açtı.

İşte Ata Demirer'in kalbini çalan güzel
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Özge Borak’la olan evliliğini 2014 yılında sonlandıran Ata Demirer’in adı uzun bir zamandır yeni bir birliktelikle anılmamıştı. Zamanının çoğunu Bozcaada’da geçiren Ata Demirer şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.

 
 
31 yaşında bir internet sitesinde program sunuculuğu yapan Merve Dinçkol’la beraberlik yaşayan Ata Demirer ilişkisinin yıpratılmaması adına gözlerden uzakta kalmayı tercih etti. Üç aydır Ata’yla birlikte olan Merve Dinçkol’un Olanlar Oldu filminin galasına da katıldığı ancak ikilinin yan yana gelmediği öğrenildi.

Sözcü

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