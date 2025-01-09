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İşte Benim Stilim ekranlara geri dönüyor

İşte Benim Stilim ekranlara geri dönüyor
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Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim adlı moda programı ekranlara geri dönüyor.

Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan İşte Benim Stilim ile ilgili heyecanlandıran bir meydana geldi. Survivor programı yayımlanırken, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8'de ekrana gelen moda yarışması İşte Benim Stilim, yayınlandığı dönemin en çok izlenen programları arasında yer alıyordu.

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş oturuyordu. Program ile ilgili hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Önceki akşam ekrana gelen Survivor yarışmasında, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü ve başvuruların başladığı açıklandı. Programın yeni bölümlerinde jüri üyelerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

 

 

Etiketler İşte Benim Stilim acun ılıcalı tv8
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