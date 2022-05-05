  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İşte dünyanın en pahalı elbisesinin sırrı

İşte dünyanın en pahalı elbisesinin sırrı

İşte dünyanın en pahalı elbisesinin sırrı

Dünyanın en pahalı kıyafeti olarak bilinen ve Marilyn Monroe'nun giydiği, şu anki değeri 10 milyon dolar olan elbisenin sırrı ortaya çıktı.

Marilyn Monroe'nun Madison Square Garden'da John F. Kennedy için "Mutlu Yıllar, Bay Başkan" şarkısını söylemesinden altmış yıl sonra, ten rengi ikonik elbisesi yeniden ilgi odağı oldu.

illiyet'ten Nazlı Erdol'un hbaerine göre  41 yaşındaki Kim Kardashian, önceki gece gerçekleşen ve her sene olduğu gibi hem magazin hem de moda dünyasının en çok konuşulan konusu haline gelen Met Gala'da, Monroe'nun elbisesiyle bir tur attı. Bu da onu, Marilyn dışında elbiseyi giyen tek kişi yaptı.

Daily Mail gazetesine göre, elle dikilmiş 6 binden fazla kristalle bezeli sıkı örgü elbise, Anna Strasberg 1999'da Christie's'i satmak için görevlendirene kadar Monroe malikanesinin bir parçasıydı.

Florida'daki bir müze, elbiseyi 2016 yılında Julien’s tarafından düzenlenen müzayede etkinliğinden 4.8 milyon dolara satın aldı. Ripley’s adlı müze, New York Post gazetesinin sorularını yanıtladığında, vergi ve harçlardan sonra elbisenin 5 milyon doların üzerinde bir değere sahip olduğunu ve bunun onu açık artırmada satılan "dünyanın en pahalı elbisesi" haline getirdiğini söyledi. Göz kamaştırıcı elbisenin şimdiki değeri ise 10 milyon doların üzerinde.

Etiketler Marilyn Monroe dünyanın en pahalı elbisesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selen Görgüzel külüstür otomobilini sattı! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Enflasyon açıklandı, Mayıs 2022 kira zam oranı belli oldu
Enflasyon açıklandı! 20 yılın rekoru kırıldı, kabus gibi!
Kürtçe tabelaya el hareketi yapan 4 öğretmen açığa alındı
Konya Ovası'na dev hazine bulundu
Pablo Escobar'ın malikanesinde yaşıyor: Sosyetik güzelin lüks yaşantısı olay oldu
Kulak çubuğu sakın kullanmayın! İşte en güvenli kulak temizleme yöntemi
100 bin kişi burada yaşayacak: İşte dünyanın ilk yüzen şehri
Mehmet Cengiz ''millete küfür etmedim'' deyip, ''5'li çete' yakıştırmasına ilk kez yanıt verdi
İngiliz gazetesinden seçim analizi: Muhalefetin adayı kim olacak?