İşte Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından bugün de böbrek nakli ameliyatına girdi. Abisine böbreğini verecek olan kız kardeşi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Hakan Taşıyan'a 4 gün önce karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a bugün de kız kardeşinin böbreği nakledilecek.

BUGÜN BÖBREK NAKLİ OLACAK

Sanatçının sosyal medya hesabından kız kardeşiyle olan fotoğrafı paylaşılarak şu notu düştü: "Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00'de başlamıştır.

Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. "Böbrek kardeştir."

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, tedavi altına alındı.Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi.

Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Aranan karaciğer de İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastadan alındı.