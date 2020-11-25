İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı. Erbil'in bu karesini kızı Sezin Erbil paylaştı.
DHA
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