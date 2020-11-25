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  3. 25 Kasım 2020 17:26

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son fotoğrafını kızı Sezin Erbil paylaştı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı. Erbil'in bu karesini kızı Sezin Erbil paylaştı.

DHA

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