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  3. İşte Merve Boluğur'u dinlemenin bedeli!

İşte Merve Boluğur'u dinlemenin bedeli!

Şarkıcılığa soyunan oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye çıkacak. Bilet fiyatının 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi.

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdi. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz haftalarda ilk şarkısı "Şşşttt" ile müzik sektörüne giriş yaptı.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKACAK
Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk kez sahne alacağını söyledi. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, şan eğitimi de aldı.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 TL
Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada gündem olurken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Tony Avlar isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen bir kullanıcı, Boluğur sahnesinin bilet fiyatlarının 2 bin 500 TL olduğunu ileri sürdü.

Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur sahnede sınıfta kaldıŞarkıcılığa soyunan Merve Boluğur sahnede sınıfta kaldıMagazin

 

Etiketler merve boluğur sahne bilet
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