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  3. 02 Haziran 2019 15:07

Itır Esen'den aşk açıklaması

Acun Ilıcalı, Itır Esen ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamasının ardından Itır Esen de bir takipçisinin ''Sevgilin var mı ?'' sorusuna yanıt verdi.

Itır Esen'den aşk açıklaması
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Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı manken Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, iddiaları yalanlayarak tartışmalara son noktayı koymuştu.

"SEVGİLİM YOK"

Acun Ilıcalı'nınaşk iddialarını yalanlamasının ardından Itır Esen'den de konuyla ilgili dikkat çeken bir cevap geldi. Esen, Instagram üzerinden sorulan "Cevap vermiyorsun gene de soruyorum sevgilin var mı?" sorusuna "Sevgilim yok" cevabını verdi.

AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aşk dedikoduları hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum."

Acun Ilıcalı'dan Itır Esen için ilk açıklamaAcun Ilıcalı'dan Itır Esen için ilk açıklama

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