İtiraf etti: ''Karşımda kendini tatmin etti''

ABD'li oyuncu Sarah Silverman, cinsel tacizle suçlanan ABD'li komedyen ve oyuncu Louis C.K'nin karşısında kendini tatmin etmesine izin verdiğini söyledi.

SiriusXM'de radyo programına katılan Sarah Silverman "Bunu söylediğime pişman olacak mıyım bilmiyorum. Louis'i uzun süredir tanıyorum, bunu mazaret için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Biz çocukken, Louis bana karşımda kendini tatmin etmek istediğini sormuştu ve ben de 'evet bunu görmek istiyorum' demiştim. Bu diğer kadınlara yaptıklarıyla aynı şey değildi" diye belirtti.



"YAPACAĞI ŞEYİ GÖRMEK İSTİYORDUM"



Fox News'in haberine göre; Sarah Silverman radyo programındaki konuşmasında, "biz sadece arkadaştık, yapacağı şeyi görmek istiyordum ve bu inanılmazdı. Bazen de 'hayır bu iğrenç" derdim ve pizza yerdik" ifadelerinde bulundu. ABD'li oyuncu Sarah Silverman, hakkında taciz iddiaları bulunan ABD'li komedyen ve oyuncu Louis C.K'yı savundu ve Louis'in onun karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini itiraf etti.





"BUNUN DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM"



Konuşmasına, "Bunun doğru olduğunu söylemiyorum" diye devam eden Silverman, "bazı şeyler değişti, o komedi dünyasında etkileyici biri haline geldiğinde bazı şeyler değişti. Louis aynı kişi gibi hissediyordu, ama bazı şeyler değişmişti bu kabul edilir bir şey değil" dedi.



"SADECE ONUN SAHNEDE KONUŞMASINI İSTİYORUM"



ABD'li oyuncu, "Herkesin Louis'i tekrar kucaklaması gerektiğini söylemiyorum fakat Louis pişman. Sadece onun sahnede konuşmasını istiyorum. Louis'i seviyorum fakat o kötü şeyler yaptı bazen kendime soruyorum 'kötü şeyler yapan insanları sevebilir misin'" diye belirtti.5

KADIN'IN KARŞISINDA AYNI ŞEYİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Louis C.K. geçen yıl, beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı. New York Times'a konuşan Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry ve Abby Schachner isimli dört kadın ve ismini vermek istemeyen bir kadın Louis C.K'nin otel odasında karşılarında kendisini tatmin ettiğini söylemişti.



SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ



Louis C.K, suçlamaları ilk reddetmiş daha sonra "bu hikayeler doğru. O dönem kendime, yaptığımın yanlış olmadığını çünkü hiçbir kadına sormadan cinsel organımı göstermediğimi söylüyordum, ki bu da doğru. Ancak hayatta sonradan öğrendim ki bir insanın üzerinde tahakküme sahipseniz onlardan cinsel organınıza bakmanızı istemek bir soru değildir. Kötü bir durumdur. Benim bu kadınlar üzerindeki tahakkümüm onların beni takdir etmesinden geliyordu. Ve ben bu gücü sorumsuzca kullandım" ifadelerinde bulunmuştu.