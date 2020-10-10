Ivana Sert 5 bin TL'lik nafakasına %30 zam istedi!

Ivana Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu için 7 yıl önce boşandığı iş adamı Yurdal Sert’e nafakanın artırılması davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, dilekçesinde, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin TL'lik nafaka yetersizdir" ifadelerini kullandı.

Ünlü modacının avukatı, "Nafakada yüzde 300 artış yapılarak 5 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Davanın ilk duruşması ertelendi.

400 BİN LİRA TAZMİNAT ALARAK BOŞANMIŞTI

Ivana Sert ve Yurdal Sert, 2013 yılında boşanmıştı. Mahkeme, Yurdal Sert’in Ivana Sert’e 400 bin TL tazminat ile oğluna da aylık 5 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.