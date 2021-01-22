Ivana Sert'in bu hareketi tepki çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapmaya başlayan Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.

AŞKINI AYAĞINA YAZDI

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Ivana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına "Sezer" yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi. Ivana Sert, ilginç ilanı aşk yöntemini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRMİŞLERDİ

Bir çocuk annesi Ivana Sert, uzun süredir otel sahibi Sezer Dermenci ile aşk yaşıyor.Yeni yıla oğlu ve sevgilisiyle giren Ivana Sert, çektirdiği aile fotoğrafını "Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl diliyorum" notuyla paylaşmıştı.



