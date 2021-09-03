İvana Sert'ten bikinili poz
Yaz boyunca İzmir'de tatil yapan Ivana Sert, tatiline Yunanistan'da devam ederken bikinili pozlarını paylaştı.
Ünlü televizyon yıldızı Ivana Sert, uzun süredir Sezer Dermenci ile birliktelik yaşıyor. Yaz ayının büyük bölümünü İzmir’de geçiren Ivana Sert, sadece çekimler için İstanbul’a kısa süreliğine geliyor.
IVANA SERT YUNANİSTAN’A UÇTU
Ivana Sert, şimdi ise tatil rotasını değiştirdi. Yunanistan’ın Vula, şehrine giden Ivana Sert, gün boyu denize girdi, sosyal medya sayfasından o anları takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.
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