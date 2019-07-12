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  3. 12 Temmuz 2019 08:12

Ivana Sert'ten vücut şov !

Modacı Ivana Sert, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan 40 yaşındaki ünlü isim, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ivana Sert'ten vücut şov !
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Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi. 40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.

"YARIN KALICAKSA EĞER, BUGÜN KALMAZ"
Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.

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