Ivanka sütyensiz sokağa çıktı sosyal medya yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kızı aynı zamanda Beyaz Saray danışmanı olan Ivanka Trump'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında giydiği mavi gömlek sosyal medyada gündem oldu. Ivanka aynı gömlekle New York sokaklarında da görüntülendi.



Göğüs uçlarını detaylarıyla belli eden mavi şifon bir gömlek giyen Trump meraklı bakışlara rağmen yüzündeki gülümsemeyi bir an bile kaybetmedi.

Öte yandan Ivanka'nın cüretkar gömleği de sosyal medyada gündem yarattı.

Çok sayıda kullanıcı Ivanka'nın gömleğini fazla cesur bulurken, bir kısmı ise ortada tartışma yaratacak bir durum olmadığını savundu.

"Ivanka'nın ne giydiğiyle gerçekten ilgilenmiyorum. Eğer herkese meme uçlarının şeklini göstermek istiyorsa, aferin ona. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Ancak Çin'deki köle işçiler üzerinden rant sağlamak ve ABD tarihindeki en haince suça imkan sağlamak. İşte bu ayıplanacak bir şey!"

Kullanıcılardan biriyse Ivanka'nın göğüslerinin silikonlu olduğuna gönderme yaparak " Ivanka'nın hiç bir şeyi gerçek değil" yazdı.

37 yaşındaki Ivanka Trump ve 38 yaşındaki eşi Jared Kushner pazartesi sabahı New York'taki dairelerinden çıkarken görüntülendiler.

Çiftin haftasonu İngiltere Kraliyeti'nin gelini Meghan Markle'ın moda tasarımcılığı yapan yakın arkadaşı Misho Nonoo ve petrol zengini Mikey Hess'in düğününe katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Ivanka'nın ayağındaki bant da dikkat çekti. Dünya basını Ivanka'nın düğünde çok fazla dans etmesi nedeniyle ayağının su toplamış olabileceği yorumları yapıldı.