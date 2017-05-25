Zırhlı araç devrildi: Yaralı polislerimiz var
Zırhlı araç devrildi: Yaralı polislerimiz var
Talisca resmen açıkladı: ''Gelecek sezon...''
Talisca resmen açıkladı: ''Gelecek sezon...''
Türkiye-Hollanda krizinin mimarı Türklerle bir araya geldi
Türkiye-Hollanda krizinin mimarı Türklerle bir araya geldi
''Selfie''ciler dikkat ! Siz de aynı hataya düşebilirsiniz
''Selfie''ciler dikkat ! Siz de aynı hataya düşebilirsiniz
Türkiye'nin en şanslıları belli oldu... Bu illerde yaşayanlar...
Türkiye'nin en şanslıları belli oldu... Bu illerde yaşayanlar...
Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu
Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu
NASA bu görüntüleri ilk kez paylaştı;
NASA bu görüntüleri ilk kez paylaştı;
MEB açıkladı, ikili eğitime son verilecek
MEB açıkladı, ikili eğitime son verilecek
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Mayıs 2017 10:54

İzmir Marşı'na küfrün bedeli ağır oldu

İzmir Marşı'na küfreden Ebubekir Öztürk rol almaya hazırlandığı filmin kadrosundan çıkarıldı.

İzmir Marşı'na küfrün bedeli ağır oldu
A+ A-

Kolpaçino film serisinde canlandırdığı Ganyotçu karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı’na küfrettiği görüntülerin ardından Kapı Ağası’nı oynadığı TRT’nin “Payitaht Abdülhamit adlı dizisinden atılmıştı. Öztürk’ün, büyük tepki çeken videosunun sosyal medyaya düştüğü gün bir de film için imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Empati Yapım’ın çekeceği ‘Frankestein Canavar Gibi’ filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu sonrasında daha düşük bir paraya anlaşmaya karar verdi.

Ganyotçu Ebubekir Öztürk - Özür DiliyorumGanyotçu Ebubekir Öztürk - Özür Diliyorum

KÜFÜRLÜ VİDEO ORTAYA ÇIKTI FİLM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Öztürk’ü oynatmaktan vazgeçti. Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ebubekir Öztürk’ün canlandıracağı rol için Gökhan Yıkılkan’la görüşüldüğü öğrenildi. Kolpaçino serisiyle dikkat çeken Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım’ın kaleme aldığı filmde başrolü ise ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ oynayacak.

İzmir Marşı'na küfür eden Ganyotçu'dan skandal savunmaİzmir Marşı'na küfür eden Ganyotçu'dan skandal savunma

 

Sözcü

ganyotçu , marşı , öztürk , kovuldu , izmir , ebubekir , küfür