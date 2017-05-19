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  3. 19 Mayıs 2017 14:41

İzmir Marşı'na küfür eden Ganyotçu'dan skandal savunma

Arkadaşlarıyla birlikte arabanın içinde çekilen ve İzmir Marşı'na küfür ettiği görülen Ganyotçu Ebubekir Öztürk, sessizliğini bozdu.

İzmir Marşı'na küfür eden Ganyotçu'dan skandal savunma
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İzmir Marşı'na küfrettiği için büyük tepki gören ve TRT'de yayınlanan rol aldığı diziden de kovulan oyuncu Ebubekir Öztürk, önce marşın önemini bilmediğini söylerken, talihsizliğinin de videonun internete düşmesi olduğunu savundu.

 Söylemezsem Olmaz programına konuşan Ebubekir Öztürk, "Türk halkından özellikle İzmirli kardeşlerimden özür diliyorum. İzmir Marşı'nın önemini bilmiyordum" diye kendini savundu.

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Öztürk programın sonunda gözyaşlarını tutamayarak, hata yaptığını, o küfürü etmemesi gerektiğini söylerken, "Benim en büyüt talihsizliğim o videonun internete düşmesiydi" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Kolpaçino filmindeki 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfrettiği video büyük tepkilere neden olmuştu. TRT ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığını yürüten Es Film, Ebubekir Öztürk'ün kadrosunda yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinden kovulduğunu duyurmuştu

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