James Bond serisinin yeni filmi de corona virüsüne takıldı!

Yapım şirketinin mali sıkıntıları nedeniyle çekilip çekilmeyeceği tartışılan sonra çekimler başlamadan yönetmeni değişen, senaryosundaki sorunlar nedeniyle bazı bölümleri yeniden yazılan, başrol oyuncusu Daniel Craig'in sette sakatlanması nedeniyle uzun süre çekim yapılamayan Bond'un 25. macerasıbu kez koronavirüs engeline takıldı.

10 gün önce filmin Çin galasının ertelendiğini duyuran yapım şirketi şimdi de 3 Nisan'da vizyona girecek olan filmin gösterim tarihinin 8 ay ertelendiğini açıkladı. Filmin yeni vizyon tarihi Britanya'da 12 Kasım, ABD ve diğer ülkelerde ise 25 Kasım olarak belirlendi.